Partiti i lavori della nuova rotonda tra viale Da Verrazzano a Limentani

Sono partiti questa mattina i lavori per la nuova rotatoria all'incrocio dei viali Da Verrazzano e Limentani. I lavori sono propedeutici al più vasto progetto del prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre, da viale Derna a viale G. Da Verazzano. Il progetto del cosiddetto "sfondamento del XIX Ottobre", attraverso l’area delle ferrovie, una volta completato andrà a snellire sensibilmente il traffico veicolare e grazie al rifacimento del sottopasso ferroviario ciclo-pedonale, renderà più sicuro il passaggio a piedi e in bici. L'intero progetto - come è noto - vede un investimento pubblico da parte del Comune di 2.900.000 diviso in tre stralci funzionali. La nuova rotonda servirà a mettere in sicurezza l’incrocio e a limitare la velocità degli automezzi proveniente dalla ex SS16. “La realizzazione di questa rotonda permette chiaramente di ridurre la velocità delle auto in direzione del sottopasso - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - e quindi la viabilità stessa sarà più sicura . La pista ciclabile poi in sede separata rispetto alla strada carrabile garantirà la massima tutela ai ciclisti”.