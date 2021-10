Partiti i lavori di manutenzione straordinaria di via Buozzi a Misano

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria di Via Buozzi a Misano. L’intervento prevede il rifacimento dei marciapiedi, il ripristino della funzionalità delle fognature di smaltimento delle acque piovane e la realizzazione delle nuove linee dell'impianto di pubblica illuminazione, da completare entro la fine dell’anno in corso. Nel periodo primaverile, quando le temperature saranno più miti, si provvederà poi alla riasfaltatura completa dei 250 metri di strada. L’importo complessivo dei lavori, realizzati dalla ditta Fermi & Bartoli, ammonta a 80 mila euro.