Partiti i lavori di riqualificazione di via Tintoretto a Belvedere

Si sono avviati lunedì i lavori di riqualificazione di Via Tintoretto, nella frazione di Belvedere. L’intervento, che è stato presentato alla cittadinanza nei mesi scorsi, prevede la revisione dei sottoservizi, in particolare delle fognature, il rifacimento dei marciapiedi, del manto stradale e la sostituzione dell’illuminazione pubblica. I nuovi marciapiedi saranno realizzati con la betonella rossa che caratterizza tutti i marciapiedi di Belvedere. Con il nuovo arredo verranno riorganizzati, con una nuova pavimentazione drenante, gli stalli di sosta delle auto lungo tutta la via così da riqualificare anche l’adiacente area verde del Giardino della Paleo Falesia. La durata complessiva dei lavori è prevista in quattro mesi. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 400 mila euro.