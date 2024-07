Sono partiti i lavori per il restauro del monumento ai Caduti del mare

Hanno preso il via i lavori di restauro del monumento ai Caduti del mare, situato in piazzale Marinai d’Italia. Questo intervento, che fa seguito al voto unanime del consiglio comunale di Riccione espresso nel 2023 che impegnava l’amministrazione comunale a riqualificare il monumento, rappresenta un passo importante per il recupero e la valorizzazione di un elemento significativo del patrimonio storico e culturale cittadino.

Geat è incaricata di eseguire i lavori, che prevedono diverse fasi di restauro. Tra le opere principali vi sono la tinteggiatura del corpo centrale del monumento, del palo (albero) e del muretto perimetrale. Particolare attenzione sarà dedicata all’impermeabilizzazione e alla tinteggiatura della base della fontana, ricoperta dall'acqua, nonché alla tinteggiatura delle scritte in pietra.

Saranno inoltre verniciati i paletti posti sul muretto di recinzione, le porte in ferro e l’ancora in ferro con la relativa catena. Questi interventi garantiranno una protezione duratura delle strutture e ne ripristineranno l’aspetto originario. I lavori di restauro sono programmati per concludersi entro il mese di luglio, in tempo per permettere a cittadini e turisti di ammirare il monumento nel suo rinnovato splendore già dal mese centrale della stagione estiva.

A settembre, si procederà con il montaggio di una nuova catena sul basamento, attualmente in produzione, che sostituirà quella esistente. Questo ultimo intervento completerà il restauro, assicurando che il monumento possa essere conservato in ottime condizioni per molti anni a venire.