Partito il cantiere per il restyling del liceo Einstein, ma slitta il trasloco delle 11 classi nell'ex sede Indap

Sono partiti i lavori per l’adeguamento sismico dell’istituto scolastico Einstein di Rimini. Un avvio cantiere annunciato da tempo dalla Provincia. Lo svolgimento dei lavori prevede però il trasloco provvisorio di 11 classi. La sede individuata è quella della palazzina ex Indap, poco distante dalla sede del liceo, ma in questo caso i necessari lavori di adeguamento non sono ancora partiti: questo comporterà che per il suono della prima campanella a settembre la struttura provvisoria non sarà pronta. Il trasloco potrebbe avvenire, secondo le previsioni della Provincia, dopo il periodo delle vacanze natalizie.

Fino ad allora le 11 classi interessate dai lavori resteranno all’interno dell’Einstein. L’obiettivo della Provincia è quello di avere i cantieri il meno impattanti possibili sull’interno dell’edificio in questo avvio di lavori, anche se i disagi inevitabilmente ci saranno. Al momento la Provincia esclude però che ci saranno turnazioni di classi, con ingressi pomeridiani. Il tema ha già creato parecchio allarmismo sia tra gli studenti sia tra i genitori.