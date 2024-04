Partito il cantiere per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via fratelli Bandiera a Misano

Sono partiti lunedì mattina i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via F.lli Bandiera. Il tratto interessato misura circa 200 metri. Scopo dell’intervento, oltre a ripristinare la sicurezza del camminamento, è quello di rinnovare gli arredi urbani, come già fatto nelle vie limitrofe. Nell’occasione saranno messe a dimora una dozzina di piante, in sostituzione dei pini che avevano causato danni ai marciapiedi, e saranno inseriti sei punti luce alimentati a led, che andranno ad eliminare gli ultimi impianti di illuminazione a vecchia generazione rimasti sul territorio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 70.000 euro.