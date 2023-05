Partito il Transitalia Challenge, l’evento mototuristico che porta i partecipanti a scoprire l’Italia

È partito da Rimini il Transitalia Challenge, il grande viaggio verso Sud su asfalto secondario panoramico che porta i suoi partecipanti alla scoperta dell’Italia più nascosta. Nella giornata di domenica i partecipanti sono arrivati a Rimini e si sono cimentati in una vera e propria “challenge” grazie a dei quiz che li hanno portati a scoprire curiosità inedite sulla città e sul territorio. Grazie anche al coinvolgimento di alcune attività presenti nel centro storico della città, hanno trascorso la giornata ammirando le meraviglie di Rimini alla ricerca di indizi utili a compilare il Travel Quiz Book che attraverso le sue prove (quiz e checkpoint) spinge i partecipanti all’evento a scoprire storia, cultura e radici della penisola italiana.

Lunedì mattina è partito da Piazza Malatesta, nel cuore di Rimini proprio di fronte all’imponente Castel Sismondo il viaggio che condurrà i partecipanti nel meraviglioso Sud Italia fino a Maratea in 4 tappe passando per Rieti (RI), Campitello Matese (CB) e Contursi Terme (SA) per terminare con la festa finale proprio nella città lucana, che affaccia sul mare Tirreno.

Durante il viaggio i partecipanti sono accolti con entusiasmo dalla popolazione locale, anch’essa coinvolta nella “challenge”, sia nei fine tappa che nelle città e nei borghi che ospitano i checkpoint. L’organizzazione dell’evento ha anche attivato una raccolta fondi anche presso le città di fine tappa con la finalità di aiutare l’Emilia Romagna a seguito dell’alluvione. Il raccolto verrà devoluto alle associazioni del territorio impegnate negli aiuti.