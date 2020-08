Partorisce in spiaggia, "Non sapevo di essere incinta". Il piccolo in terapia intensiva

Parto in spiaggia nel tardo pomeriggio di sabato. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 in uno stabilimento balneare di Cattolica. La donna, una 44enne di nazionalità austriaca, si trovava in spiaggia insieme al marito e altri figli, quando improvvisamente ha accusato un malessere. Dopo alcuni minuti ha cominciato ad urlare, richiamando le attenzioni dei presenti e dei titolari dello stabilimento balneare. In suo soccorso è arrivata un'infermiera, che l'ha aiutata in quel che nessuno avrebbe mai immaginato trattarsi: un parto (i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo).

La neo mamma è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Infermi" di Rimini, dove è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia. Ai medici avrebbe riferito ai medici di non sapere di essere gravida, avendo un regolare ciclo mestruale. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale per stabilire eventuali sofferenze patite durante il parto e le settimane di vita dal concepimento.

(foto di repertorio)