A Pasqua 315 mila turisti scelgono la Riviera Romagnola, in spiaggia disponibili lettini e ombrelloni

Nell’”uovo di Pasqua” della Riviera Romagnola ci sono 315 mila presenze turistiche e un giro d’affari di 45 milioni di euro. Sono le stime di Trademark Italia per l'“Osservatorio sul Turismo” di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna in occasione del ponte Pasquale. Saranno circa 1.300 le strutture alberghiere aperte, con 51 mila camere e 105 mila posti letto disponibili. Un’offerta che sale a 248 mila posti letto se si considerano anche i circa 40 campeggi e villaggi vacanze (58 mila posti letto) e oltre la metà degli appartamenti turistici aperti (85 mila posti letto). Nessuna area turistica balneare italiana presenta un’offerta di queste dimensioni e con questa flessibilità.

Secondo Trademark la Pasqua porterà nelle strutture ricettive della Riviera circa 315 mila presenze, generando un giro d’affari di circa 18 milioni di euro. Previsto un fatturato diretto per la Riviera dell’Emilia-Romagna di circa 45 milioni di euro, considerando anche la ristorazione (21 milioni di euro), l’intrattenimento (2 milioni e mezzo di euro) e l’ingresso nei Parchi Divertimento (3 milioni e mezzo di euro).

La Pasqua (7-10 aprile), apre ufficialmente la stagione delle vacanze primaverili ed estive, quest’anno particolarmente favorite dal calendario, con il lungo Ponte del 25 aprile (da sabato 22 a martedì 25) e quello del Primo Maggio (da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio). Un’occasione per i turisti che potranno raggiungere le località della Riviera Romagnola per un primo assaggio di spiaggia e di mare.

"Un attraente e ricco calendario di eventi, tra sport, musica, food e cultura; la spiaggia che “preannuncia” la stagione dei bagni e l’entroterra con i suggestivi borghi e il fascino dell’Appennino tosco romagnolo. E, su tutto, l’innata ospitalità romagnola. La Pasqua - sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo - è il momento a cui gli operatori della Riviera stanno lavorando da settimane, nonché il “warm up” della stagione balneare. Siamo nel cuore degli Italiani e le prenotazioni alberghiere per l’imminente ponte lo confermano e ci fanno ben sperare per il resto della stagione".

"L'opening ufficiale della stagione turistica si annuncia incoraggiante - afferma il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. I segnali invernali sono già stati superiori alle aspettative, ma le indicazioni che ci vengono dagli operatori per la Pasqua, e per tutto aprile, danno sostanza al fatto che la Romagna sarà al primo posto delle destinazioni vacanziere nel primo scorcio di stagione. L'offerta è eccezionale e unica, le novità saranno parecchie. Siamo pronti".

Per tutto il weekend pasquale i turisti in Riviera potranno contare su oltre 1.200 ristoranti, pubblici esercizi e aziende agrituristiche, mentre buona parte dei 1.430 stabilimenti balneari (non ancora aperti), metteranno a disposizione degli ospiti lettini e ombrelloni.

Svago e divertimento per famiglie e giovani non mancheranno, con l’apertura dei 10 Parchi Divertimento tematici e marini, da Ravenna a Cattolica, (a esclusione dei Parchi acquatici, che apriranno a giugno) e di 3 Parchi Avventura (CerviAvventura a Cervia – Riccione Avventura, a Riccione e San Marino Adventures, nella Repubblica di San Marino), oltre che delle attività turistiche complementari, come negozi, caffè, pub, wine bar, discoteche e locali di ritrovo.