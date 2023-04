Arriva la Pasqua e apre ufficialmente la stagione, per 400 hotel camere già occupate al 70%

Hotel già pieni al 70% e molte prenotazioni ancora in arrivo. Rimini si fa trovare pronta al primo banco di prova della stagione turistica con una Pasqua all’insegna dell’ottimismo da parte degli operatori: sono molti gli albergatori che già da due settimane hanno registrato il sold out in vista della Pasqua e, in generale, le prenotazioni nei 400 hotel aperti hanno già raggiunto il 70% dell'occupazione e gli hotel stanno ricevendo ancora tante richieste che si concretizzeranno nei prossimi giorni.

“Ai centralini di VisitRimini - commenta la direttrice Valeria Guarisco - stanno tornando le richieste dei turisti individuali, che si informano sulle cose da fare a Rimini a Pasqua. Le esperienze più richieste per il prossimo weekend sono le visite guidate in città, i musei, i parchi tematici e il nuovo Fellini bike tour. Molto interesse è anche rivolto al mare: numerose sono le domande sui servizi aperti in spiaggia e le varie possibilità di fruizione, per trascorrere le feste in compagnia”.

“Come sappiamo il meteo gioca sempre un ruolo molto importante nella scelta della destinazione di Pasqua – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - ma già oggi possiamo dire che ci aspetta non solo una Pasqua straordinaria, ma un intero mese di aprile eccezionale, che vedrà gli operatori del turismo lavorare senza sosta. Il trend positivo, infatti, continuerà per tutto il mese, che, oltre ai ponti – con il 25 aprile che cade di martedì e il 1 maggio di lunedì - beneficerà anche di importanti raduni religiosi, sportivi e aziendali. In particolare, il ritorno in misura importante degli eventi religiosi e delle convention aziendali consacra Rimini quale destinazione prediletta dagli organizzatori, che trovano qui un mix di paesaggio, ospitalità, sedi e organizzazione molto apprezzate. E Rimini si fa trovare sempre pronta, attrezzata, aperta, con i parchi tematici, con un centro storico riqualificato e con un waterfront lungo il quale passeggiare lasciandosi stupire dalle mille opportunità fra isole fitness, verde e vegetazione mediterranea, fontane e aree giochi bellissime e molto apprezzate, come abbiamo potuto vedere questo fine settimana con il grande successo della Foresta del mare appena inaugurata e subito piena di famiglie e bambini”.

Come da tradizione la Pasqua segna l’avvio degli eventi sulla spiaggia con il ritorno dei ‘dischi volanti’ del Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare con una edizione da record, caratterizzata da livelli di partecipazione superiori a quelli degli anni d’oro con una edizione (la 32esima) che ha registrato subito il sold out appena aperte le iscrizioni e che vedrà la partecipazione di squadre da tutto il mondo: dal Venezuela, Finlandia, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Svezia, oltre a Belgio, Olanda, Austria, Germania, coinvolgendo strutture alberghiere, ristoranti e attività turistiche.