Una Pasqua da grandi numeri: 600 hotel aperti, spiagge pronte al debutto e sarà attivo lo Shuttlemare

“La stagione che partirà con la Pasqua potrà essere l'avvio di un successo” Queste le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad durante la presentazione delle iniziative che debutteranno a Pasqua e che daranno il via a quella che sarà la stagione turistica 2022. Una Pasqua che ha risentito del conflitto in Ucraina portando molti cambiamenti al turismo in soli due mesi, ma nonostante questo Rimini ha ripreso ad essere un polo attrattivo per molti turisti come conferma il sindaco Sadegholvaad: “Solo due mesi fa eravamo all’aeroporto Fellini ad annunciare i voli da Kharkiv. Avevamo voli previsti da buona parte delle città ucraine, oggi tristemente note per il dramma della guerra in corso. Così come dalla Russia. È andata così”. Nonostante il turismo sia stato messo a dura prova a causa prima della pandemia e ora della guerra, il sindaco Sadegholvaad resta ottimista per la stagione che verrà vedendo l’inizio nella Pasqua, grazie anche alla promozione: “Insieme a Visit Rimini, Apt, Start Romagna stiamo promuovendo la riviera in prevalenza sui mercati esteri. Siamo certi che ci sarà ancora una forte attrattiva sul turismo italiano. I numeri ci stanno dando ragione. Sono confortanti.”

E proprio di numeri parla Patrizia Rinaldis, Presidente di Aia Rimini: “Su 14 milioni di italiani che si muoveranno per le vacanze il 90% si sposterà su territorio italiano, di questi il 30% sul mare. Le speranze per un’ottima stagione ci sono, tanto che abbiamo 600 alberghi aperti. E questo è un dato positivo”.

Dunque, si respira aria di ottimismo nella sala Giunta del Comune di Rimini per la Pasqua 2022 grazie ai numeri ma anche alle novità presentate, soprattutto, in ambito di mobilità. Ed è l’assessora alla mobilità, Roberta Frisoni, ad annunciarle: “Abbiamo confermato lo Shuttlemare gratuito che sarà operativo dal 16 aprile tutti i weekend fino al 2 giugno. Dal 2 giugno fino all’11 settembre, sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21. Un servizio che permette di raggiungere la linea 11 che porta in spiaggia. Inoltre quest’anno verrà attivato un servizio anche per disabili. Confermati anche i servizi di micromobilità in sharing attivi sul territorio comunale di Rimini e al potenziamento dei servizi del Bike Park. Ci saranno a disposizione di riminesi e turisti oltre 800 monopattini Bird e 500 monopattini Lime e 300 ebike in free floating. Confermato e prorogato anche il Rail smart pass, un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali”.

Grandi novità arrivano anche dai parcheggi che aumenteranno. “Oltre ai parcheggi già consolidati tra le novità ci sono: il nuovo parcheggio in zona Questura con 104 posti auto che verrà messo a disposizione degli hotel a partire da luglio, in modalità simile a quella già in atto in via Chiabrera. Stiamo lavorando anche ad una nuova area di sosta park&ride ovvero lascio la macchina in un parcheggio gratuito non distante dalla zona sud e grazie ad un servizio navetta posso raggiungere le spiagge. Un’altra novità riguarda la realizzazione di 130 posti auto a San Giuliano Mare nell’area di via Coletti, mentre a Viserba si sta negoziando col privato sull’utilizzo dello spiazzo dell’ex Conad in via pallotta per circa altri 80 posti e 90 posti auto realizzati da Rfi all’interno del cantiere dove è stato realizzato il sottopasso. I parcheggi saranno pronti entro l’appuntamento con Rimini Wellness”.

La Riviera è, quindi, pronta ad accogliere i turisti che si troveranno di fronte a molte novità. Queste saranno sul banco di prova del week end pasquale insieme ai numerosi eventi che vedranno tra i principali il Paganello, che storicamente ha caratterizzato l’avvio della stagione degli eventi primaverili e di quelli sulla spiaggia. Poi ci saranno anche degustazioni di vini, visite guidate, street food e tanto altro.