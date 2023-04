Pasqua con il botto, parte con un pieno di energia la stagione di Bellaria

Bellaria Igea Marina ha fatto il pieno per il weekend pasquale. L’evento “Pasqua 2023 Musica diffusa” ha riscosso grandissimo successo con presenze oltre alle aspettative. I centri pedonali, dove erano posti i palchi per gli spettacoli diffusi, erano gremiti di gente che ha partecipato con entusiasmo e grande coinvolgimento ai concerti, live show, spettacoli e dj set.

"Una bellissima Pasqua sopra le attese sia per il meteo più favorevole rispetto alle previsioni, sia per le tante persone presenti a Bellaria Igea Marina - commenta soddisfatto il Sindaco Filippo Giorgetti. - È stato bello vedere come si siano riversati agli eventi in piazza, cittadini di Bellaria Igea Marina così come tanti turisti ed anche persone dell’entroterra. Gli eventi sono stati tutti molto partecipati: sia quelli sportivi che quelli di intrattenimento ed animazione. Un fermento nella città che si è fatta trovare pronta anche con i propri operatori e questo fa ben sperare anche per il prosieguo della stagione. I miei complimenti alla direzione di Andrea Prada, sempre vincente nelle scelte e al grande lavoro di Fondazione Verdeblu che coordina tutte queste iniziative a favore dell’arricchimento della città".

Il programma tra sabato e domenica è stato carico di appuntamenti a partire da sabato sera quando l’Hit Parade Party con Radio Bruno ha inaugurato il weekend musicale, animando viale Ennio con uno show di musica live, dj set, balli, animazioni acrobatiche e gadget. La festa è proseguita domenica pomeriggio con il dj set Lorysound e Thomas & Thomas alla consolle di viale Ennio per continuare poi la serata lungo Viale P. Guidi con sei appuntamenti. In Piazza Matteotti, il meet&greet delle youtubers Aurora & Ludovica ha riunito un folto pubblico di giovanissimi fans per un mini show e foto assieme alle web stars; L’Isola dei Platani ha accolto lungo il suo viale pedonale il live show musicale “Voglio tornare negli anni ‘90” con mascotte, frontman, ballerini e tanti effetti speciali; la cartoon cover band “Live show MIWA” con sigle dei cartoni al ritmo rocksteady, reggae, disco, punk’n’roll e ska. Ed ancora la musica dance dei dj Space Invaders & Roxy; la spettacolare performance di Matthew Lee che ha affascinato il pubblico di Piazza Don Minzoni con acrobazie e virtuosismi al pianoforte fino ad arrivare al concerto della band I Camaleonti con i più grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana ed emozionato il pubblico presente.

"Quello che abbiamo visto durante il weekend Pasquale nelle isole pedonali di Igea e Bellaria – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi «è solo la punta dell’iceberg! Abbiamo in realtà due aspetti più importanti: la promozione dei media e dei social, con Radio Bruno che per giorni ha raccontato della festa in Viale Ennio ad Igea Marina e con le tante uscite nelle pagine social degli artisti presenti la domenica, compresa la citazione del concerto su Rai 2 del pianista Matthew Lee. Il secondo aspetto di questa Pasqua, il più bello, è stata la solidarietà: abbiamo donato mille uova di cioccolato, oltre ad averle date ai bambini presenti in piazza a Pasquetta, le abbiamo consegnate alle strutture del territorio, Sol et Salus, Luce sul Mare e la casa di riposo La Marina". Grande soddisfazione per il successo dell’evento è stata espressa anche dal Direttore artistico Andrea Prada che ricorda come le youtubers abbiano mobilitato per il loro meet&greet più di mille famiglie: "Ogni palco era affollatissimo ed ogni spettacolo è stato seguito con grandissima partecipazione e coinvolgimento da un pubblico divertito ed entusiasta"-