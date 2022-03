Un calendario di Pasqua ricco di eventi. Beach Ultimate, arte al centro e street food, la città rivive

Rimini riapre a Pasqua all’insegna degli eventi. Dopo due anni di forzata assenza, e una fase come quella attuale resa particolarmente difficile dal conflitto tra Russia e Ucraina, alcuni dei principali appuntamenti che storicamente hanno caratterizzato l’avvio della stagione degli eventi primaverili e di quelli sulla spiaggia, danno segnali di fermento, di voglia di tornare a muoversi, stare insieme a giovani di tutto il mondo. A partire dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare con una grande edizione, caratterizzata da livelli di partecipazione in linea con quelli degli anni d’oro. Sono già 110 le squadre provenienti da tutto il mondo che si sono iscritte per tornare a Rimini con oltre 1500 ragazzi da Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada, Libano. L'entusiasmo e la voglia di tornare a stare insieme è tanta, come testimonia il numero degli iscritti che porterà dal 16 al 18 aprile, per la 31esima edizione del Paganello, i migliori interpreti degli sport che si praticano con il frisbee a invadere la spiaggia dal bagno 34 al 42, coinvolgendo strutture alberghiere, ristoranti e attività turistiche.

E Rimini si fa trovare pronta, attrezzata, aperta, sicura, con i parchi tematici pronti ad accogliere i visitatori e un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per scoprire il volto culturale della città.

Dopo un grande calendario di marzo contrassegnato della ripartenza degli eventi fieristici internazionali - come il Sigep (12 - 16 marzo) seguito da Beer & Food Attraction (27-30 marzo) e da Enada Primavera (30 marzo 1 aprile) e degli eventi sportivi come la Rimini Marathon (19 e 20 marzo), tra le festività pasquali e il ponte del 25 aprile, quest’anno il calendario offre la possibilità di approfittare di alcuni giorni di vacanza e di due lunghi weekend all’insegna dello sport, della cultura e della musica. Come la data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari a Rimini il 15 aprile. Nei giorni di festa tante le opportunità per scoprire gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, che resteranno aperti anche nei giorni di festa, per offrire un’ampia opportunità di ammirare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee. Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche Fiabilandia e i Parchi Costa Edutainment della Riviera romagnola, Italia in miniatura, Oltremare e l'Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli.

"E' chiaro che questi sono ancora giorni e settimane difficilissime - è la dichiarazione del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - ma anche con il perdurare di questa situazione dobbiamo trovare la convinzione, la forza e la fiducia per programmare un progressivo ritorno a una nuova normalità. Gli eventi e la riapertura del sistema turistico per la Pasqua rappresentano oggi un segnale di ottimismo, seppur cauto, che però va valorizzato".

Ecco un’anticipazione degli appuntamenti delle festività pasquali, da giovedì 14 a lunedì 25 aprile:

14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico. Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor. Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor. Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti: giovedì 14 aprile: Rassegna I coetanei - Pari e dispari di Sergio Corbucci (Italia 1978, 114’); martedì 19 aprile: Rassegna Felliniana - I Clowns di Federico Fellini (Italia1970, 92’); giovedì 21 aprile: rassegna I coetanei - Le coppie di Mario Monicelli, Alberto Sordi e Vittorio De Sica (Italia 1970, 118’); martedì 26 aprile: Rassegna Felliniana - Tre passi nel delirio di Roger Vadim, Louis Malle e Federico Fellini (Italia/Francia 1968, 116’); giovedì 28 aprile: Rassegna I coetanei - Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? di Ettore Scola (Italia 1968, 132’). L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 euro. Ore 16 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

15 aprile 2022

Rimini, Palazzo dello Sport (Rds Stadium). Zucchero in concerto. Sarà l’Rds Stadium di Rimini a ospitare la data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari. La data zero anticiperà il Word Wild Tour 2022 di Zucchero, che partirà in primavera dall’Uk e lo porterà sui palchi di tutto il mondo. Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne e nelle prevendite abituali. Info: pulp concerti: 3290058054 www.friendsandpartners.it

15 aprile 2022

Rimini Teatro Galli. La Bayadère. Spettacolo conclusivo di un progetto di alta formazione dove allievi delle Scuole di danza, selezionati previa audizione, fanno parte del corpo di ballo del balletto di repertorio “La Bayadère”. I ruoli principali sono interpretati dai primi ballerini dell’Opera Nazionale di Bucarest, Rin Okuno e Robert Enache, e dalla ballerina solista dell’Opera Nazionale di Bucarst, Erika Yoshe. Ore 21.00 Ingresso a pagamento biglietteria su liveticket. Info: www.riminisidanza.it

15-18 aprile 2022

Rimini, Piazzale Fellini. Streeat Food Truck Festival. Musica e cibo da strada di qualità a due passi dal mare. Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità ed una selezione di birre artigianali, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale Barley Arts. Ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle ore 18; sabato e domenica dalle 11 alle 01 e lunedì dalle 11 alle 24

15-16-17 aprile 2022

Rimini, Stadio Romeo Neri. Trofeo Adriatico. Rimini diventa punto di incontro per i team di tutta Europa che si incontrano a Rimini per il Torneo internazionale di calcio giovanile organizzato da Tropical Coriano.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-adriatico

16 – 18 aprile 2022

Rimini, spiaggia Marina Centro - Lungomare Tintori, ingresso da Piazzale Marvelli. Paganello 2022: Paga Inferno. Torneo Internazione Beach Ultimate. Rimini torna ad essere presa d'assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Dopo il periodo di forzata assenza, il Paganello torna infatti nel tradizionale periodo pasquale con una nuova grande edizione. L'entusiasmo e la voglia di tornare a giocare in spiaggia è tanta come dimostrato dal numero degli iscritti: circa 1500 ragazzi si sfideranno sulla spiaggia di Rimini nel periodo di Pasqua, 110 le squadre provenienti da tutto il mondo, Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada e ben due squadre Libanesi. Un evento all'insegna dello sport, dell'incontro fra giovani di tutto il mondo, della pace. Ingresso gratuito Info: www.paganello.com.

17 - 18 aprile 2022

Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico. Artigiani al Centro. Mostra mercato dell'artigianato handmade. Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com.

20 aprile 2022

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico. Il giro del mondo in 80 corti Evento itinerante con tappe a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima che si terrà a dicembre con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria. Ore 21.00 Ingresso libero. info: info@amarcort.it

22 – 24 aprile 2022

Rimini, teatro Galli. Masterclass del concorso internazionale Noureev. In vista della terza edizione del Concorso Rudolf Noureev, che si terrà a Rimini in luglio, sono programmate a Rimini due sessioni di Master classes dal 22 al 24 aprile e dal 9 al 12 giugno. A prendersi cura dei ragazzi, con un rigore ormai inusuale, sono proprio i danzatori e le ballerine che hanno avuto il privilegio di ballare direttamente con quel genio riconosciuto della danza che li ha formati e plasmati, le Etoiles e Docenti Charles Jude, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli. E’ attraverso di loro che passa oggi il testimone della “lezione Noureev” alle nuove generazioni. Info: www.concoursrudolfnoureev.org

24 aprile 2022

Viserba, Lungomare e piazza Pascoli. Epoca di Vino. Esposizione di auto d'epoca dagli anni 30 agli anni 80 e degustazione di vini attraverso l'evoluzione del mondo enologico. Il Raduno delle auto d’epoca prevede la sfilata fino al porto (ore 10.30). Spazio all’intrattenimento con lo spettacolo in piazza del comico Duilio Pizzocchi in una versione inedita e con la musica live che accompagnerà l'esposizione di auto d'epoca sul lungomare. A cura del Comitato turistico di Viserba. Orario: dalle 10.00 alle 21.00. Info: www.viserba.com

24 aprile e ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre). Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto. Rimini Antiqua mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30. Info: riminiantiqua@gmail.com

24 aprile2022

Via IV Novembre - Rimini centro storico. Domeniche ad Arte. Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Orario: dalle 10 alle 19. Ingresso libero Info: assartisticamorripizzioli@legalmail.it.