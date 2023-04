Pasqua riapre la Riviera con il primo pienino. "E' solo l'antipasto, ora aspettiamo 25 aprile e 1 maggio"

Da Rimini a Cattolica. A Pasqua e Pasquetta la Riviera Romagnola torna a coccolare i turisti. E se non sono mancate le inevitabili proteste, soprattutto nel capoluogo, per la difficoltà nel parcheggiare nelle vicinanze del lungomare, i numeri sono stati quelli di un fine settimana da “pienino”. Secondo le prime statistiche, Rimini ha visto nel fine settimana di Pasqua camere occupate per circa il 70%, nei 400 e oltre alberghi che hanno aperto i battenti. Si dice soddisfatto e ottimista il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Un test che possiamo dire ampiamente superato: il meteo migliore rispetto alle previsioni, pur con temperature ancora non proprio primaverili, ha dato un’ulteriore spinta a un fine settimana che già alla vigilia prometteva numeri importanti. Prima dei numeri, basta il colpo d’occhio: una città piena, ovunque”.

Nonostante le temperature non ancora da spiaggia, anche i tanti eventi hanno fatto la differenza. Spiaggia super affollata soprattutto per il Paganello, ma molte persone anche a due passi dal ponte di Tiberio con la zona dedicata agli street food. “Una iniezione di ottimismo che consolida anche le indicazioni che ci arrivano dai dati turistici del primo trimestre 2023, che già si orientano a più di un raddoppio di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022. E il bello deve ancora venire: Rimini è pronta a proseguire la sua marcia per tutto il mese, grazie a un calendario interessante, con i ponti di martedì 25 aprile e lunedì 1 maggio che già fanno segnare un trend di prenotazioni molto positivo”.

Qui Riccione

“Abbiamo preparato una città delicata”, dice la sindaca Daniela Angelini che in questi tre giorni ha girato a piedi ogni quartiere della zona turistica incontrando turisti e operatori. “La risposta degli ospiti è stata straordinaria. Spiaggia, viali commerciali, lungomari e ristoranti sono pienissimi: il colpo d’occhio è bellissimo. Da Lo Smanèt alla mostra di Frida Kahlo con il photo booth, dai laboratori nel Giardino sul mare al risveglio con lo yoga e la passeggiata ecologica sul mare e tra gli ulivi di viale Ceccarini: Riccione si è proposta delicatamente ai turisti e l’apprezzamento è davvero confortante. La linea della bellezza e della sostenibilità è quella che porteremo avanti con coerenza. Ora ci aspettiamo grandi numeri, addirittura migliori di questo primo ponte, in occasione delle festività per il 25 aprile. Il nostro programma sarà ancora ricchissimo, a partire dall’evento che il 23 avrà come protagonista un inedito Vinicio Capossela”.