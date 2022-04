Una Pasqua sotto il sole di Riccione con grandi eventi, tornano Mc Hip Hop Contest e Beach Line

Performance di danza aerea, imponenti sculture, balli e spettacoli, sport sulla sabbia. Riccione è pronta per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta all’insegna di nuovi eventi Sotto il sole di Riccione e grandi ritorni all’interno di una scenografia urbana ricca di fiori, piante, totem e ledwall a richiamo delle manifestazioni in programma. Dopo l’avvio della grande mostra fotografica Icons di Steve McCurry a villa Mussolini, sabato 16 aprile arrivano nei giardini della villa le sculture dell’artista Rabarama, aka Paola Epifani con l’esposizione Synántisi e opere raffiguranti figure umane alte fino a 2 metri presentate in anteprima a Riccione. Nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, è atteso in piazzale Roma lo show inedito Gli alberi a primavera scrivono poesie, di Festi Group, con la direzione artistica di Monica Maimone. Performance di danza aerea con coreografie volanti al centro delle quali una ninfa volteggia in cielo in tre momenti distinti alle ore 18 con replica alle 19 e 21. Lo spettacolo che si svolgerà in piazzale Roma all’ora del tramonto unisce idealmente il rifiorire della nuova stagione alle scenografie urbane di viale Ceccarini vestito a festa per accogliere la primavera. Aneddoti e curiosità, ma anche musica e band emergenti, sono in programma nel pomeriggio di sabato 16 aprile, con l’evento Piacere Riccione! 100 anni di musiche e di storie fantastiche, dalle ore 17 alle 19 ai Giardini Alba e nel tratto di viale Dante, compreso tra viale Verdi e viale Boito.

Dalla danza allo sport Riccione conferma il Mc Hip Hop Contest 2022, l’evento più importante della danza e cultura hip hop, alla sua 26ª edizione, dal 15 al 18 aprile al Playhall e al Palazzo del Turismo con spettacoli sorprendenti e un cast di grande prestigio.

Un altro ritorno è il Beach Line Festival, uno degli appuntamenti di beach volley più famosi del settore. Dal 18 al 24 aprile si sfideranno sulle spiagge riccionesi i pallavolisti provenienti dal Nord Europa, in particolare di nazionalità tedesca, per partecipare ai tornei sulla sabbia. 1500 partecipanti con uno staff di oltre 200 persone per almeno 1700 presenze. Il torneo sui 210 campi di sabbia allestiti a nord del porto canale fino ai confini con la zona Marano, prenderà avvio martedì 19 aprile. Il Beach Line Festival sarà l’evento apripista di altri appuntamenti sportivi in calendario dal 22 al 25 aprile come l’Open Karate Adidas al Playhall, il nuoto con Aics Sport in fiore e il calcio giovanile con la Coppa Riviera di Romagna.

Dopo 2 anni di assenza causa pandemia torna il giorno di Pasquetta la Caccia all’Uovo alle 16 al Parco della Resistenza. Un’ iniziativa dedicata ai più piccoli dove a contatto con la natura potranno cimentarsi ad una caccia al tesoro con giochi a sorpresa e una merenda tra gli alberi. In regalo ad ogni partecipante un uovo di cioccolato. Nei giorni scorsi l’invito dell’amministrazione agli alunni di tutte le scuole materne e primarie è arrivato direttamente in classe. Al loro fianco ci saranno, oltre agli educatori, anche i nonni dei centri di Buon Vicinato della città.

Prosegue fino al 18 aprile per gli appassionati della storia locale la mostra fotografica Cabine! Cabine! dall’album dei ricordi dei bagnini di Riccione, alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio 10). La mostra nata da un’idea della Cooperativa Bagnini Riccione e della Cooperativa Bagnini Adriatica, realizzata da Riccione Teatro in collaborazione con l’Associazione per la Candidatura Unesco presenta due aree create ex novo, antecedenti al fortunale del 1964, incentrate all’anno delle prime licenze concesse ai bagnini nel 1895 e al 1922, anno dell’autonomia di Riccione da Rimini. Pasqua e Pasquetta a Riccione è anche passeggiate all’aria aperta in relax per scoprire i tanti volti della città accompagnati dalle note musicali di Riccione Wave. La playlist del mare, la colonna sonora che avvolge i viali e le spiagge con le selezioni musicali di Max Corona.

“La città è in grande fermento - commenta l’amministrazione - le previsioni per le Festività di Pasqua in termini di arrivi e presenze sono buone e fanno ben sperare. Nuovi eventi sorprenderanno i turisti mentre il ritorno di importanti manifestazioni sportive come il Beach Line Festival e Mc Hip Hop Contest con partecipanti provenienti da fuori confine conferma la possibilità e la fiducia in una tanto attesa ripartenza. Abbiamo puntato sulla cultura, lo sport ed eventi di spessore con l’intento di presentare una ricca scelta e una proposta di notevole richiamo”.