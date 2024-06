Serata del "Passaggio del Collare" al Rotary Club Riccione-Cattolica, insediato il nuovo presidente

Un nuovo capitolo si apre per il Rotary Club Riccione Cattolica con l'insediamento del neopresidente Paolo Paladini, avvenuto lunedì 24 giugno presso il ristorante Il Mulino di Misano durante la cerimonia del "Passaggio del Collare".

Paladini assume la guida del Club con un programma ambizioso, incentrato su innovazione e service. Tra i punti salienti, spicca il grande progetto dedicato alla "Comunità di Montetauro", volto a costruire un futuro solido e sostenibile per la zona. Accanto a questo progetto cardine, il Club porterà avanti diverse altre iniziative di alto valore sociale, a sostegno delle comunità locali e delle parrocchie.

Da neopresidente, Paladini vuole porre l’accento sull'importanza della diversità e dell'inclusione, con la creazione di un ambiente che valorizzi le potenzialità di ogni socio. Altri punti focali del suo mandato sono la centralità dei legami di amicizia all'interno del club e la collaborazione con i club limitrofi e il Distretto. Un occhio di riguardo sarà rivolto ai giovani, con l'obiettivo di coinvolgerli attivamente e investire sul futuro del Club.

"Il nostro Club deve continuare a essere un esempio di integrità e trasparenza per la comunità, che è il nostro bene più prezioso - afferma Paladini -. Dobbiamo lavorare instancabilmente per guadagnarci la sua fiducia e supportarla. Sono onorato di assumere la carica di presidente e sono convinto che, insieme, attraverso il nostro impegno e la nostra dedizione, possiamo realizzare grandi cose. Il nostro lavoro non è per noi stessi, ma per il bene comune, per migliorare la vita degli altri e lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato", conclude, citando le parole di Baden-Powell, fondatore del movimento degli scout.

La serata del "Passaggio del Collare" è stata infine l'occasione per celebrare il mandato del presidente uscente Stefano Bizzocchi, che ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci per il prezioso impegno profuso. Bizzocchi ha ripercorso le numerose iniziative realizzate durante il suo anno, sottolineandone l'impatto positivo sulle comunità.