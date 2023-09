Passaggio di consegne all’impianto sportivo di via Piane, c'è il nuovo gestore

Passaggio di consegne per la gestione dell’impianto sportivo di via Piane. Dal primo settembre il nuovo gestore sarà, per 4 anni, la Cooperativa Sociale Metis di Rimini, risultata vincitrice della manifestazione di interesse indetta dal comune di Coriano e a cui ha fatto seguito la scorsa primavera la partecipazione a procedura negoziata. Dopo l’espletamento di tutta la parte burocratica il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo sport Anna Pecci hanno consegnato ufficialmente le chiavi al presidente di Coop Metis, Riccardo Bernardi. La consegna è avvenuta allo stadio “Daniele Grandi” che, con il PalaSic costituisce il principale impianto sportivo di via Piane.

Un complesso immerso in un’area verde formato dal palazzetto dello sport dotato di un campo da gioco regolamentare per praticare varie discipline sportive quali pallavolo e basket, dal campo da calcio principale “Daniele Grandi", da due campi da calcio in erba, di cui uno adibito ad allenamento, un campo polifunzionale e due da bocce.

“L’impianto sportivo di via Piane - dichiara l’assessore allo Sport Anna Pecci - è giornalmente frequentato da centinaia di ragazzi corianesi e da molti provenienti dai Comuni limitrofi. Adulti, giovani e bambini dediti a varie discipline sportive praticano lo sport in questa struttura, da 5 anni in capo all’amministrazione, e da oggi gestita dalla cooperativa riminese Metis. Un passaggio rilevante per il quale, a nome dell’amministrazione, desidero ringraziare tutti gli uffici comunali impegnati nei mesi scorsi nel corposo lavoro che ha permesso di portare a termine questa partita. Ai nuovi gestori, che per i prossimi quattro anni saranno un partner fondamentale per il comune di Coriano, porgo i nostri migliori auguri di buon lavoro”.