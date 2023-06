Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera, nuovo presidente e rinnovo del consiglio

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Roberta Mariotti la presidenza, per l’annata 2023-2024, passa a Fabio Mariani, 44° presidente del Club. Fabio Mariani sarà affiancato nel consiglio direttivo da Biagio Caliendo, Paolo Damiani, Fabrizio Santarini, Marco Manfroni, Giovanna Di Giannuario, Edgardo Daidone, Vito D’Ambrosio, Pierluigi Parini e Aldo Menghi Sartorio in qualità di istruttore. Completano il consiglio, in qualità di past president: Marco Alessandrini, Giuseppe Dini e Alberto Azzolini (Governatore designato dal Distretto 2072 per l'anno 2024-2025)

Fabio Mariani, architetto, si è laureato a Firenze nel 1991 con il massimo dei voti e lode. Con il fratello Luca si occupa dell'attività di Real Estate, fondata dal Padre Gastone e da suo fratello Leonardo nel 1949. Fabio Mariani entra nel Rotary Club Rimini Riviera nel 2010, dove si occupa tra le altre cose del concorso biennale di architettura "Abitare Rimini" per quattro edizioni e presiede per più mandati la commissione cultura. Figlio di Rosa Bianca e Gastone, terzo di quattro fratelli e sorelle, è sposato con Raffaella, padre di Bianca e Anita. Con L'architettura coltiva la corsa e la poesia.

La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta al ristorante Quartopiano di Rimini.