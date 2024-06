Passaggio di consegne al Rotary Club Perla Verde

Si è svolta nella serata di amrtedì la tradizionale cerimonia del cambio della Presidenza del Rotary Club Riccione Perla Verde, nella cornice del ristorante “Le Vele” di Misano Adriatico. Stefano Tomassini, Presidente uscente, ha ceduto il “collare” della presidenza ad Andrea Dionigi Palazzi, che sarà il Presidente fino al 30 giugno 2025. Il Rotary Club Riccione Perla Verde, è nato nel giugno 2019, ed entra quindi nel suo sesto anno di vita. Fa parte del Rotary International, che è un’associazione di Club locali, a loro volta riuniti in un organismo di maggiori dimensioni denominato, per l’appunto, “Rotary International”. II singolo Rotariano – che costituisce l’anima e il cuore del Rotary – è un socio del club locale, e ogni club è un membro del Rotary International. Il Rotary è una organizzazione di uomini e di donne, rappresentanti le più svariate attività economiche e professionali, che lavorano insieme a livello mondiale per offrire un servizio umanitario alla società, incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione ed aiutare a costruire un mondo di amicizia e di pace. Ci sono nel mondo più di 1.200.000 rotariani, che danno vita a circa 32.500 Club, presenti in più di 168 Stati.

Da oltre 115 anni (la fondazione del primo Rotary Club è del 1905 a Chicago), i soci del Rotary sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, energia e intelligenza per realizzare progetti sostenibili: dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, dall’acqua alla salute, i rorariani sono continuamente impegnati a migliorare il mondo in cui viviamo. Il tema della annata 2024/2025 del Rotary International è: “La magia del Rotary”: Ecco l’elenco completo del Consiglio Direttivo del Rotary Club Riccione Perla Verde per l’annata 2024/2025: Presidente: Andrea Dionigi Palazzi; Segretario: Odile Danesi; Tesoriere: Fulvio Pardu; Prefetto: Alessia Socolov; Consiglieri: Antonio Barboni, Fabio Giavolucci, Danilo Del Bianco e Paola (Polly) Baleani; Presidente eletto: Floriano Semprini; Istruttore del Club: Fabrizio Pullè.

Erano presenti alla serata: il Sindaco di Riccione Daniela Angelini, l’Assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione Capitano Niccolò Rutigliano, il Luogotenente comandante della Stazione Carabinieri di Riccione Claudio Cacace, il Tenente della Sezione Unità Navali della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.

Erano presenti anche il Past Governor del Distretto 2072 Rotary Paolo Bolzani, e altri presidenti e presidenti entranti di altri Club service del territorio.