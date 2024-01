Passaggio di testimone tra scuole superiori e università, il Campus di Rimini ha aperto le sue aule

Dal 15 al 18 gennaio le aule del Campus di Rimini hanno ospitato studentesse e studenti delle scuole superiori per lezioni multidisciplinari appositamente dedicate loro dai docenti universitari. Dal turismo alla genetica, dai cambiamenti climatici agli stereotipi di genere e ancora marketing, cinema e migrazioni sono alcune delle tematiche di un ampio programma conclusosi con un dialogo tra arte e matematica. 23 titoli per altrettante lezioni pensate nell’ambito di un ideale passaggio di testimone tra i due principali soggetti che formano i giovani. Studenti entusiasti e curiosi hanno potuto provare l’esperienza di una lezione universitaria a cui hanno contribuito con domande, osservazioni e commenti guidati dai loro docenti nel continuo passaggio del testimone “cultura”.

Interazione e scambio le parole chiave del progetto Staffetta, nato nove anni fa allo scopo di condividere contenuti culturali e cresciuto grazie alla disponibilità e al confronto costante dei soggetti coinvolti. Gli oltre 4000 studenti hanno potuto scegliere di frequentare nella medesima mattinata una o più lezioni, anche in lingua inglese, come in una vera e propria giornata universitaria al Campus.