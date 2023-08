Passamontagna, pistola carica e droga: "Siamo famosi tiktoker" ma finiscono nei guai

Una bravata rischiosa che è valsa a tre "famosi" tiktoker di origini ghanesi, tutti 20enni provenienti da Reggio Emilia, una denuncia a piede libero da parte della polizia Municipale di Riccione nella notte tra sabato e domenica. Il gruppo, intorno alle 3.30, è stato fermato da una pattuglia della Locale sul lungomare della Libertà. Al momento del controllo gli agenti hanno strabuzzato gli occhi quando, addosso a uno del trio, hanno trovato una pistola Glock modello 17 da 9 millimetri. Il giovane si è affrettato a sostenere che si trattava di una scacciacani e, dagli accertamenti, è infatti emerso che si trattava di un'esatta riproduzione dell'arma sprovvista però del tappo rosso. Le sorprese, però, sono continuate quando addosso ad un secondo componente del gruppo è spuntato un passamontagna di tipo "Mephisto" mentre, nelle tasche del terzo, alcuni grammi di hashish. E' stato a questo punto che, per giustificarsi, i tre hanno sostenuto di essere "famosi tiktoker" e di utilizzare pistola e passamontagna per realizzare i loro video da diffondere sul social. Una giustificazione che, però, non li ha salvati: per il ragazzo con l'arma è scattata la denuncia a piede libero così come per qiello in possesso dello stupefacente.

E' stato invece arrestato un automobilista che, fermato in viale D'Annunzio intorno alle 21.15 di sabato a bordo di un'auto con targa italiana, al momento di mostrare i documenti ha esibiti una patente di nazionalità francese. Agli occhi delle divise quel documento è apparso subito molto dubbio tanto che per sicurezza è stato chiesto all'uomo anche un documento dì identità. Il guidatore ha quindi mostrato una carta d'identità ma anche questa non appariva genuina. Sia l'automobilista che la passeggera, che non aveva con sé nessun documento, sono stati quindi accompagnati al comando e sottoposti al fotosegnalamento da dove emerso che si trattava di un cittadino marocchino con numerosi alia e precedenti di polizia alle spalle. Una consulenza con l'esperto in documenti contraffatti della Polizia di Frontiera ha permesso di accertare che quelli esibiti dall'uomo erano dei falsi di ottima fattura. Il tutto è valso al nordafricano le manette e, nella mattinata di lunedì, è stato processato per direttissima.