Passate al setaccio le strutture ricettive, 5 denunce per immigrazione clandestina

Nell'ambito dei controlli per il rispetto delle normative sul contenimento dell'epidemia di Covid-19, nella giornata di giovedì i carabinieri della Stazione di Miramare hanno cntrollato le strutture ricettive del quartiere. In particolare l'attenzione dei militari dell'Arma si è concentrata su un hotel per verificare chi, materialmente, occupava le stanze e per quali motivi si trovava in città. All'interno dell'albergo sono state trovate 5 persone, tutte straniere, che sono state denunciate per per violazioni delle norme sull’immigrazione clandestina. Nel dettaglio 4 di esse non avevano ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, mentre una era sul territorio totalmente priva di qualsiasi titolo. Anche la proprietà dell'albergo è stata segnalata per ulteriori provvedimenti.