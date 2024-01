Passeggiata con 100 cani, un’iniziativa all’insegna dell’affetto per gli amici a quattro zampe

'Passeggiata con 100 cani’, è il nome della nuova iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cento Fiori e Be Kind: più di una passeggiata, ma un vero e proprio connubio tra divertimento e amore per gli amici a quattro zampe, in programma domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 11.30, con ritrovo in piazzale Boscovich.

Tra scarpe sportive e code scodinzolanti, a prendere parte a questa camminata aperta a tutta la città e ai proprietari di cani ci sarà anche uno special guest: il noto youtuber Filippo Capriotti, seguitissimo sui social per i video in cui racconta simpaticamente le avventure quotidiane con i suoi pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue. Oltre 45 mila follower su Instagram e circa 140 mila iscritti sul suo canale YouTube, Capriotti, durante l’iniziativa catturerà ogni momento magico con l’obiettivo, trasformando la mattinata in un coinvolgente video che sarà poi rilanciato sulle sue pagine.

Con lui, ci saranno anche il team di operatori e volontari del canile Stefano Cerni di Rimini e l’assessora al Benessere degli animali del Comune, Francesca Mattei. Ogni partecipante è invitato a portare il proprio amico a quattro zampe.