Passerella al Ponte di Tiberio: assolti 2 dirigenti del Comune e un funzionario della Soprintendenza

Uso non conforme di bene storico e danneggiamento di bene pubblico. Queste le accuse nei confronti di due funzionari del Comune di Rimini, un dirigente della Soprintendenza di Ravenna e il direttore dei lavori che avevano realizzato la passerella ciclopedonale a ridosso del ponte di Tiberio di Rimini che, nella giornata di venerdì, sono stati assolti. La vicenda era scoppiata nel 2022 quando, per la Procura della Repubblica, la realizzazione dell'opera all'ombra di uno dei simboli della città ad opera del Comune di Rimini, aveva danneggiato irreparabilmente le mura medievali e malatestiane. A dover rispondere delle accuse erano stati Vincenzo Napoli, l'allora funzionario incaricato della Soprintendenza di Ravenna di valutare il progetto del Comune di Rimini e la regolare realizzazione di questo, l’allora responsabile del procedimento Daniele Fabbri e il direttore dei lavori Federico Pozzi entrambi per il Comune di Rimini, più il legale rappresentante della ditta esecutrice, Antonio Petrone. Oggi il giudice monocratico del Tribunale di Rimini li ha ritenuti innocenti per il capo di imputazione di danneggiamento "perché il fatto non sussiste".

"A nostro avviso - ha dichiarato l'avvocato Roberto Brancaleoni, difensore di Fabbri - le amplissime prove documentali e testimoniali raccolte in dibattimento avevano chiaramente dimostrato che il mio assistito non soltanto non aveva commesso alcun reato, tanto meno il danneggiamento volontario del bene culturale, ma aveva svolto il suo compito in maniera ineccepibile, dando attuazione per quanto di sua competenza ad un progetto di fondamentale importanza per la Città. Tutti i testimoni avevano attestato la perfetta regolarità dell’operato del Dirigente e lo stesso consulente della Procura aveva rimarcato che Fabbri ha sempre agito in modo legittimo e in conformità ad un progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e dotato di tutte le autorizzazioni previste, a partire da quella della Soprintendenza. La sentenza odierna riconosce giustamente la correttezza del suo operato e confidiamo ponga fine a questa annosa vicenda".

“Sono molto lieto dell’esito assolutamente positivo di questo lungo processo – ha commentato l’avvocato Moreno Maresi, difensore di Pozzi – che ha escluso in modo chiaro ogni tipo di responsabilità in capo al mio assistito, all’epoca dei fatti Direttore dei Lavori per il Comune di Rimini, nella contestata realizzazione della passerella adiacente il Ponte di Tiberio. In attesa di poter leggere la sentenza, allo stesso tempo risulta così affermata la regolarità di tutto l’iter amministrativo seguito dal Comune di Rimini, nel realizzare l’opera, di cui, in caso di condanna, era stato richiesto il ripristino e rimozione“.

Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che in una nota stampa ha dichiarato: "Esprimo la mia soddisfazione per l'assoluzione stamane in primo grado dei dipendenti comunali, dei responsabili della soprintendenza e dell'impresa esecutrice, a processo per la realizzazione della passerella sospesa del Ponte di Tiberio. Viene quindi restituita onorabilità e dignità professionale a tecnici, funzionari e lavoratori che, evidentemente, hanno portato avanti nella giusta maniera e seguendo le corrette procedure uno degli interventi meglio riusciti e più utili per riminesi e turisti. Un'opera che ha migliorato sensibilmente la fruizione e la sicurezza di quella bellissima area, consentendo a tutte le persone di utilizzarla liberamente quando in precedenza quel luogo era sostanzialmente proibito e degradato. Una buona notizia per tutti".