Passerelle dai piazzali alla battigia per consentire a tutti di raggiungere il mare anche nelle spiagge libere

Sono stati ultimati i lavori di installazione delle passerelle che dai piazzali arrivano fino alla riva per consentire a tutti di raggiungere il mare. Gli operai di Geat hanno prima terminato l’installazione della passerella in piazzale San Martino per poi procedere con quella in piazzale Azzarita.

Le passerelle sono di colore bianco e azzurro come la bandiera della città. “L’amministrazione intende dare piena risposta al tema dell’accessibilità - argomenta l’assessore al Demanio Christian Andruccioli -, andando a integrare gli ottimi servizi forniti dai nostri operatori balneari”.