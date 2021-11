Passo avanti per la riqualificazione di piazza don Minzoni

La riqualificazione della piazza Don Minzoni fa un altro passo in avanti. Ci si avvia, infatti, al completamento dell’intervento (delibera 148/2021) che prevede nel complesso una spesa di 250mila euro. Gara d’appalto e aggiudicazione dei lavori, come da cronoprogramma, hanno la scadenza al 31 dicembre prossimo dopodiché si procederà alla fase pratica rendendo esecutivi i progetti che nel frattempo saranno stati definiti. Si tratta dell’ultimo stralcio dell’intervento che comprende la scalinata ed il terzo livello della piazza. Inoltre verrà creato il collegamento tra la piazza stessa e l’area Simoncelli.

“Siamo di fronte ad un intervento estremamente importante per l’area in questione – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi – a cui l’Amministrazione comunale tiene molto. Siamo felici di poter offrire della piazza, che è cuore di Coriano, il volto migliore nel segno di un abbellimento generale e di un potenziamento delle strutture. Procediamo secondo il calendario dei lavori in attesa di partire con l’ultimo stralcio da 250mila euro che consentirà di completare l’intero progetto”.