Mousse e crostate riccionesi deliziano la guida di Gambero Rosso

Come da tradizione, quando l'anno si avvia alla sua conclusione, arriva in libreria la guida Pasticceri & Pasticcerie realizzata da Gambero Rosso, ormai giunta alla sua undicesima edizione. Ma c'è un'altra tradizione che si appresta a consolidarsi: tra le 595 attività segnalate, anche quest'anno si riconferma la presenza di Pasticceria Tommasini, l'unica tra quelle di Riccione.

Quello di Gambero Rosso è il riconoscimento più prestigioso del settore e Francesco Tommasini, che ha dato vita alla pasticceria nel 2017, si è detto entusiasta. "Per noi, che siamo nati come un piccolo laboratorio artigianale nel cuore di Riccione, ricevere una menzione nella guida più importante del settore è una grande emozione - dichiara -. In un mondo dove l'attenzione per il bello e il buono è sempre maggiore, riuscire a farsi notare per l'amore e la passione che ogni giorno dedichiamo alla cura dei nostri prodotti è un piccolo traguardo".

Pasticceria Tommasini, come segnalato sulla guida del 2022, è stata premiata per la ricerca effettuata sulle materie prime, le esecuzioni meticolose e le presentazioni accurate. "Sul banco - continua il recensore di Gambero Rosso - troverete un'invitante distesa di crostatine con crema e frutta fresca, torte da forno, golosi babà arricchiti con panna e frutta, macaron, dessert al bicchiere ma anche un bel ventaglio di mignon che puntano principalmente sulla tradizione".

Nel laboratorio di Tommasini pasticceria classica e moderna stabiliscono un nuovo equilibrio. Tutte le creazioni di Francesco sono curate nei minimi dettagli e personalizzate secondo le esigenze dei clienti. "La creatività - si legge sulla guida - si esprime soprattutto in semifreddi e monoporzioni, vedi la mousse allo yogurt con cuore di gelèe ai frutti di bosco o Amanda, una mousse alla mandorla con gelèe di pesche e lime". Ma non mancano nemmeno, soprattutto in questo periodo dell'anno, i dolci tipici della tradizione italiana, come i panettoni a lenta lievitazione, o le torte personalizzate, la pasticceria moderna e le monoporzioni.