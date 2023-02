Raffica di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a stabilire il record del week end un 45enne

Automobilisti alticci nel mirino della polizia Stradale di Riccione che, nel fine settimana, ha messo in campo 6 pattuglie e un camper con un medico armate di etilometro e di drug test per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Presidiate, in particolar modo, le strade nei pressi dei luoghi della movida con gli agenti che hanno controllato 126 veicoli e altrettanti guidatori. Il bilancio finale ha visto venire ritirate ben 14 patenti di cui, tre, per automobilisti risultati positivi al test anti-droga e che oltre al ritiro del documento di guida sono anche stati segnalati in Prefettura come assuntori. Sul fronte della guida in stato di ebbrezza, a far segnare il record del fine settimana è stato un 45enne che ha fatto schizzare l'etilometro a 2,39 g/l praticamente al limite del coma etilico. Altri cinque, invece, hanno fatto segnare un tasso superiore a 0,8 g/l che è valso loro anche la denuncia a piede libero.