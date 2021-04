Patrick Zaki, in Consiglio comunale si vota la proposta per la cittadinanza onoraria

L'obiettivo è quello di dare un segnale di vicinanza per lo studente dell'università di Bologna da oltre un anno in carcere preventivo in Egitto

In una seduta solenne il Consiglio Comunale di Rimini martedì si riunirà per votare l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna da oltre un anno sottoposto a carcerazione preventiva in Egitto. Era il 7 febbraio 2020 quando Patrick Zaki fu stato arrestato all’aeroporto del Cairo, mentre stava tornando a casa per un breve periodo di pausa prima di iniziare il secondo semestre di studi all’Università di Bologna. Da allora Patrick Zaki è in stato di fermo e continua ad aspettare, tra ripetuti rinvii, l’esito della sentenza.

La delibera sottoposta all’approvazione del Consiglio nasce da una proposta del Sindaco, raccogliendo anche diverse sollecitazioni, a partire da quella dell’Associazione “Sarà”. L’obiettivo è quello di dare un segnale di vicinanza e solidarietà ad uno studente dell'università di Bologna - che vede centinaia di ragazzi di tantissime nazionalità anche nel campus di Rimini – “divenuto un simbolo della lotta universale contro la privazione dell'insopprimibile diritto alla libertà individuale, la violazione dei diritti umani e l'arbitrio nell'imporre una immotivata e ingiusta carcerazione” si legge nelle motivazioni della proposta. Perché “Rimini, città decorata della medaglia d'oro al valore civile, si riconosce nei valori della pace, del rifiuto di ogni violenza e costrizione individuale e collettiva e, quindi, considera ogni persona sottoposta a privazione di libertà un suo concittadino”.