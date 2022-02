Il patrimonio della biblioteca si arricchisce, a disposizione degli utenti mille nuovi libri

Anche per l’anno 2021 il Comune di Coriano ha presentato domanda di partecipazione per essere inserito all’interno del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, a sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. Ed è risultato assegnatario di un contributo pari a euro 9.204,87 che ha impiegato per l’acquisto di libri per un valore complessivo di euro 9.263,63.

Da pochi giorni sono arrivati alla Biblioteca comunale “Battarra” 1.031 volumi suddivisi in 772 libri per ragazzi e bambini e 259 di narrativa e saggi per adulti. Un cospicuo assortimento per la struttura che può così aumentare l’offerta di prestiti e acquisti per il pubblico che la frequenta.

“Una notizia estremamente positiva – commenta l’assessore Giulia Santoni – che accresce la dotazione libraria della nostra biblioteca. Già nel 2020 siamo risultati beneficiari di un contributo pari a euro 10mila che ci ha consentito di implementare il vasto patrimonio librario della Battarra che già allora contava un’eredità di oltre 20.000 volumi. Questa nuova assegnazione farà certamente felici grandi e piccini che amano la lettura nelle ore del tempo libero”.