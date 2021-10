Patrizio Bertelli e Max Sirena hanno ricevuto il Sigillo di Ateneo

Patrizio Bertelli e Max Sirena, rispettivamente Presidente e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli Team, hanno ricevuto il Sigillo di Ateneo, un prestigioso riconoscimento che l'Università di Bologna riserva ai suoi ospiti illustri, nel corso dell'evento organizzato, in Aula Magna Santa Lucia, per Alma Mater Fest. Accomunati dal progetto Luna Rossa Prada Pirelli, Patrizio Bertelli e Max Sirena hanno dato lustro alla vela italiana portandola a competere a livelli di eccellenza tecnologica e tecnica di navigazione con i più esperti equipaggi del mondo. Il loro mix di esperienze sono un esempio di straordinaria attitudine all’innovazione, spirito di squadra, talento, competenze, visione, perseveranza e strategia nel raggiungere risultati molto ambiziosi che richiedono concentrazione nel lungo periodo e il coinvolgimento di una squadra numerosa, composta da molteplici professionalità e talenti individuali tra cui la nuova generazione di velisti di cui fanno parte Jacopo Plazzi Marzotto e Umberto Molineris. La cerimonia ha visto infatti sul palco anche Umberto Molineris e Jacopo Plazzi Marzotto, membri del sailing team vincitore della Prada Cup, con cui il prof. Cavina ha aperto un dialogo sul valore dell'innovazione tecnologica, l'importanza della coesione e dello spirito di squadra e sul ruolo del talento. Temi affrontati anche da Patrizio Bertelli e Max Sirena in dialogo con il Rettore Francesco Ubertini, moderati dalla giornalista Annamaria Cremonini (Rai Emilia-Romagna), prima di procedere alla consegna dei Sigilli di Ateneo.

Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato del Gruppo Prada, ha iniziato giovanissimo la sua carriera di imprenditore e, già dalla fine degli anni ’70, dopo l’incontro con Miuccia Prada, ha intrapreso un percorso che ha portato il marchio Prada a diventare leader mondiale nel mercato del lusso, introducendo un modello di business all’avanguardia - basato sul controllo diretto di tutta la filiera e caratterizzato da un’attenzione assoluta alla “qualità senza compromessi” e la cura dei dettagli, applicata a ogni fase del processo - e intraprendendo parallelamente l’internazionalizzazione del marchio tramite una rete di negozi gestiti direttamente. La sua genuina passione per il mare, la vela e le regate lo ha portato, nel 1997, a lanciare la prima delle cinque sfide del team “Luna Rossa” all’America’s Cup, applicando al progetto il proprio approccio imprenditoriale innovativo. Primo italiano nella storia, è stato introdotto, nel 2012, nell’ America’s Cup Hall of Fame. Patrizio Bertelli si è anche sempre impegnato a favore dell’arte e della cultura, tramite la Fondazione Prada, e dell’ambiente, supportando e sviluppando la ricerca e attuando scelte sostenibili fin dall’approvvigionamento delle materie prime. Recentemente ha dato avvio con IOC-UNESCO a Sea Beyond, programma di educazione alla salvaguardia dei mari.

Max Sirena, velista professionista, è cresciuto insieme al progetto Luna Rossa, fin dall’inizio nel 1997, ricoprendo diversi ruoli. Dal 2010 è al comando di Luna Rossa come Skipper e Team Director. E’ alla sua settima partecipazione all’America’s Cup. Di queste ha vinto la 33esima edizione con BMW Oracle Racing nel ruolo di responsabile dell’albero alare e la 35esima con Emirates Team New Zealand nell’edizione di Bermuda nel 2017. E' stato skipper dell’Extreme 40 Luna Rossa e vincitore del campionato Extreme Sailing Series nel 2011. Nel 2021, sempre alla guida del team, porta Luna Rossa Prada Pirelli alla vittoria della PRADA Cup nella 36esima edizione svoltasi a Auckland. Molto attento a creare un team sempre più italiano ma senza rinunciare alle eccellenze, ha sempre saputo scegliere le persone con attenzione alle capacità e alle competenze nei ruoli, dando spazio ai giovani talenti per farli crescere con l’esperienza dei professionisti.