Pattinaggio, raduno nazionale di "Inline Freestyle" per il campionato del mondo di Shanghai

La Perla Verde, ormai divenuta punto di riferimento del panorama rotellistico a livello nazionale, si prepara a ospitare il raduno degli azzurri della specialità "Inline Freestyle" domenica 15 ottobre presso l'impianto sportivo Playhall, dalle 9,30 alle 18,30.

Sono 8 i super atleti convocati a Riccione per la preparazione in vista del campionato del mondo di Shanghai, dal 9 al 12 novembre: per la categoria Senior saranno presenti Sveva Romano, Francesca Brivio, Lorenzo Guslandi, Valerio Degli Agostini, Lorenzo Demuru e Gianmarco Savi mentre per la categoria junior scenderanno in pista Matilde Arosio e Viola Luciani.

I migliori atleti delle categorie Junior e Senior, convocati e supervisionati da Andrea Ronco, commissario tecnico della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si affidano alla storica società Pattinaggio Riccione che ha curato l'organizzazione dell’evento con tutto il suo staff (nella foto). Seguirà una giornata di lavoro intenso, in cui gli azzurri faranno un check up affinando le loro prestazioni e i gesti tecnici.