Pattinaggio Riccione stagione al via, l'artistico torna a dare spettacolo con i campionati Regionali

Pattinaggio Riccione inaugura la stagione agonistica con un ricco fine settimana: il 4 febbraio si svolgerà il Campionato Interregionale Emilia Romagna – Toscana di quartetti. A seguire, domenica 5 febbraio, avrà luogo il Campionato Regionale Emilia Romagna piccoli gruppi, gruppi junior, piccoli gruppi divisione nazionale, quartetti

divisione nazionale.

Il Play Hall di Riccione accoglierà tanti atleti provenienti dalla Toscana e dall'Emilia Romagna che gareggeranno per la qualificazione ai campionati italiani di Reggio Emilia il prossimo marzo, in una competizione che si preannuncia, come di consueto, di grande spettacolo e alta professionalità.

Sabato 4 febbraio si parte alle ore 11 con le prove ufficiali dei quartetti delle categorie cadetti, junior, senior e a seguire inizierà la gara per tutto il pomeriggio. Il 5 febbraio le prove pista per gruppi e quartetti saranno anticipate alle 8,30, per poi proseguire fino a tardo pomeriggio con le gare delle numerose formazioni.

Prossimi appuntamenti del mese di febbraio: 24-25 e 26 raduno di coppie danza della Nazionale Italiana. Ma la lunga stagione sulle rotelle vedrà anche il Campionato Italiano di Freestyle Trofeo Tiezzi con 500 ragazzi delle categorie giovanili a metà giugno. Riccione si conferma la meta preferita per gli atleti delle rotelle, scelta dalla Federzione Italiana Sport Rotellistici anche per l'ottima organizzazione di Pattinaggio Riccione.