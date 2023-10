Pattinata con delitto, il Pattinaggio Riccione chiama a rapporto i detective del freestyle da tutta Italia

Domenica, 22 ottobre, torna a Riccione la Pattinata con Delitto, la divertente iniziativa di Pattinaggio Riccione sezione freestyle che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Un percorso di 30 chilometri lungo la ciclabile fra Riccione e Rimini, alla ricerca del colpevole per l’uccisione di Alice Ruggeri, al Camping Roller di Riccione. Si parte alle 9,30 dal piazzale Roma di Riccione dove i partecipanti, provenienti da tutta Italia, riceveranno il materiale dell'evento, i primi indizi, il racconto dell'accaduto e gli interrogatori dei principali sospettati. Il gioco termina a Pista Giardini di Riccione alle 16.30 con la consegna della scheda delle indagini e i premi per i vincitori.

Un percorso a difficoltà media, con salite e discese, con 10 tappe (velocità di pattinata media, no corsa e no principianti) dove verranno forniti indizi importanti per la risoluzione dell’indagine. Le squadre verranno composte da un minimo di 4 a un massimo di 8 pattinatori con i roller, ma la pattinata è aperta anche a eventuali accompagnatori in bici per divertirsi in compagnia. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri investigatori e aiuteranno la polizia a scoprire cosa è veramente successo. Si sfreccerà da piazzale Roma verso Misano e poi verso Rimini, con tappa in piazzale Fellini, con passaggi anche a Riccione paese, in cerca di indizi.

La pattinata è un’attività ludica di successo, aperta ad atleti e amanti del pattinaggio freestyle con età minima di 13 anni. Ogni partecipante è responsabile del proprio comportamento e delle proprie azioni verso se e verso gli altri. Le squadre sono composte sia da adulti che da ragazzini e ci saranno accompagnatori in bici. La dotazione richiesta è composta da pattini, casco e protezioni come sempre per le pattinate lungo la ciclabile, abbigliamento a strati, antivento, pranzo al sacco, borraccia, uno smartphone e tanta allegria.