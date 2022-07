Pattuglione antidegrado della Municipale di Riccione

Pattuglione antidegrado per gli agenti della Municipale di Riccione che, nel corso di un servizio mirato al contrasto dell'abusivismo commerciale e dei fenomeni di microcriminalità nell'area del Marano, ha messo in campo 15 divise e due unità dei Cinofili. Sono state identificate e controllate complessivamente,40 persone di cui 6 sanzionate al regolamento di polizia urbana per un totale di 480 euro. Si tratta di soggetti noti alle forze dell'ordine e che, in particolare, chiedevano insistentemente offerte ai passanti per fantomatiche associazioni benefiche. Nei loro confronti sono state anche avviate le pratiche in Questura per la richiesta del foglio di via. Sul fronte dell'abusivismo commerciale alcuni venditori sono stati pizzicati a vendere chincaglierie e, nei loro confronti, è scattato il sequestro della merce e multe per un totale di 10382 euro. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati circa 400 pezzi di chincaglieria abbandonati a terra dai venditori che, alla vista delle divise, sono fuggiti. In una nota stampa il comando della Municipale spiega che "Il segnale che è stato dato con questa operazione dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale è “tolleranza zero” su ogni forma di attività illecita, illegalità diffusa e vendite abusive, compreso ogni fenomeno che possa costituire forma di degrado urbano".

Nel corso del fine settimana, inoltre, gli agenti hanno provveduto ad identificare e sanzionare 6 "pierre" impegnati a promuovere i locali della Perla Verde nelle aree pedonali dei viali Ceccarini e Dante.