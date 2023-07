Pattuglione dei carabinieri: nel fine settimana 2 arresti e 2 denunciati a piede libero

Pattuglione dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini che, per il primo fine settimana di luglio, hanno schierato 50 pattuglie su tutto il territorio identificando 700 persone e controllando 450 veicoli. I servizi sono stati finalizzati a garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini e, in particolare, a prevenire il fenomeno delle baby gang con accertamenti mirati nei luoghi della movida notturna. Il bilancio ha visto 2 persone finire in manette e, altrettante, venire denunciate a piede libero. In particolare a finire dietro le sbarre è stato un 40enne di Rimini, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Rimini per atti persecutori, e un corianese protagonista di una rissa con altre persone e che, all'arrivo dei carabinieri, ha aggredito le divise venendo quindi arrestato per resistenza.

Dei denunciati, uno è un cittadino magrebino già noto alle forze dell'ordine fermato per un controllo da una pattuglia del Radiomobile di Rimini ha opposto resistenza ed è risultato irregolare in Italia oltre ad essere colpito da un ordine di espulsione emesso dalla Prefettura. Portato in caserma per le pratiche di rito, è stato poi trasferito in un Centro di identificazione ed espulsione. Il secondo, invece, è stato un tunisino anche lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine trovato in possesso di diversi grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e 200 euro in contanti che gli sono volasi il deferimento per detenzione ai fini di spaccio.