Pattuglione dell'Arma per contrastare le baby gang, fermato minorenne con della droga

Controlli mirati, nel corso del fine settimana, da parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno messo nel mirino le baby gang. Il pattuglione è stato anche finalizzato a un monitoraggio preventivo del fenomeno della microcriminalità anche in vista della prossima estate per prevenire quanto accaduto durante la passata stagione estiva. La Perla Verde è stata passata al setaccio anche col supporto dell'uità cinofila della polizia Municipale e, in totale, sono stati identificati 160 adolescenti. A finire nella rete è stato un 17enne che aveva attirato il fiuto dell'agente a quattrozampe. Perquisito, è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio che gli sono valsi una denuncia a piede libero alla Procura dei Minori. Nel corso dell'operazione sno finiti nei guai anche un 25enne di origini marocchine e un 21enne, entrambi di Faenza, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un coetaneo. I due, infatti, avrebbero minacciato la vittima con un coltello per obbligarla a consegnargli una camicia ed un paio di occhiali appena acquistati. Sempre nel week end è stato deferito per ricettazione anche un 41enne ucraino fermato al volante di una vettura risultata oggetto di furto. Altre 2 persone, invece, sono state segnalate in Prefettura come assuntori di stupefacenti.