Paul Kalkbrenner protagonista del ferragosto dance sulla spiaggia di Rimini

Talento internazionale tra i principali nel panorama techno, con oltre 20 milioni di stream per il singolo No Goodbye e quasi 2 milioni di download per il mixtape Back to the future, Paul Kalkbrenner torna in Italia con nuove date estive ed è pronto ad infuocare il Ferragosto dance sulla spiaggia di Rimini. Il Dj e produttore, che nella sua ultima esibizione in Riviera nel 2012 all'Aquafan di Riccione richiamò oltre 10mila spettatori scatenando le danze sulle note di Sky and sand, salirà sulla consolle allestita alla Beach Arena. Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Nel 2015 firma con la Sony/Columbia e pubblica l’album “7” che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2017 realizza il mixtape Back to the future, una raccolta di musica techno, che lo ha portato in tournée registrando il sold out in 10 paesi.