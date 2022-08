Paura per un alpinista riminese durante l'arrampicata sulle Dolomiti, soccorso dopo un volo di 10 metri

Momenti di grande paura per un 30enne originario di Rimini, durante un’arrampicata sulle Dolomiti. Sul penultimo tiro della Via Solleder - Lettenbauer sul Civetta, in provincia di Belluno, è stato vittima di una caduta sulle rocce di una decina di metri a causa dell’uscita di un appiglio. Anche il chiodo sottostante si è tolto e lo scalatore è caduto per 10-12 metri sbattendo sulla roccia, con la corda che è stata trattenuta dal compagno in sosta.

Come riporta il Corriere delle Alpi dopo l’allarme lanciato alle 8,40 di venerdì (12 agosto) subito è decollato l'elicottero di Dolomiti Emergency che ha tentato un primo avvicinamento alla parete, ma i due rocciatori, fermi su una cengia a 3.100 metri di quota, erano immersi nelle nubi. Fortunatamente, non appena si è aperto un varco nelle nuvole, l'eliambulanza atterrata al Rifugio Tissi è subito decollata e, raggiunti i due alpinisti, ha recuperato utilizzando un verricello di 30 metri l'infortunato, con probabili traumi alla colonna e toracico, e successivamente il compagno e li ha portati all'ospedale di Belluno.