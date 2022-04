Paura all'aperitivo: il cuoco scivola e si trafigge con un coltello

Aperitivo concitato, quello di domenica, al Peledo di Cattolica dove il cuoco del locale si è ferito all'addome con un coltello. L'uomo, un 46enne di Morciano, secondo una prima ricostruzione sarebbe inciampato finendo contro la lama che lo ha ferito all'addome. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 e, sul posto, sono accorsi sia il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata che i carabinieri. "Per una cosa da niente si è scatenato il finimondo - spiega Antonio, titolare del locale di via Fiume. - Il cuoco stava camminando in un corridoio dove qualcuno aveva lasciato il coltello con la lama verso l'esterno e il mio dipendente è andato a strisciarci contro procurandosi la ferita. Una cosa da niente, è già stato dimesso con una prognosi di 10 giorni, ma qualcuno deve aver pensato a qualcosa di peggio facendo partire un allarme insensato che ha messo tutti in agitazione".