Paura durante l'escursione in mountainbike, salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino

Lo sportivo è rimasto bloccato su una pista per downhill, necessario l'intervento dell'elicottero per portarlo in ospedale con un codice di media gravità

Paura durante l'escursione in mountainbike per un 43enne riminese che, rovinato a terra, è stato salvato da vigli del fuoco e soccorso alpino. L'uomo, nel pomeriggio di sabato, stava pedalando sulle colline vicino a Torriana quando, arrivato in un area molto impervia, vicino alla frazione di Saiano seguendo le piste per downhill, è rovinato a terra procurandosi un doloroso trauma ad un braccio che non gli ha più consentito di proseguire chiedendo così aiuto al 118. Si è mossa la macchina dei soccorsi e, sul posto, è stato inviato il personale del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino con l'elicottero che è intervenuto da Pavullo nel Frignano. I primi operatori del soccorso alpino, risalendo il sentiero indicato dal biker, hanno raggiunto il ferito che è stato immobilizzato e poi con il verricello dell'elicottero caricato a bordo per venire trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.