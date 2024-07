Paura a Poggio Torriana, vasto incendio a poca distanza dalle case: 3.500 metri quadrati in cenere

Un vasto incendio si è propagato nel tardo pomeriggio di martedì (16 luglio) sul territorio di Poggio Torriana. A dare l’allarme ai Vigili del fuoco, poco dopo le 18, sono stati alcuni residenti che hanno visto fumo e fiamme a poca distanza dalle loro abitazioni. Non sono mancati momenti di apprensione: in quanto il fuoco è arrivato a poche decine di metri dal centro storico del paese, una casa si trovava a soli 20 metri dal fronte dell’incendio e interessato era l’intero centro abitato, compresa la chiesa e il municipio. Per questo motivo anche i residenti sono stati allertati, alla presenza anche di amministratori locali e polizia municipale, ma non si è resa necessaria l’evacuazione.

Il terreno scosceso, con alte fiamme di stoppie e rovi, ha interessato una superficie di oltre 3.500 metri quadrati. Per questo motivo i Vigili del fuoco, che sono intervenuti con sei squadre, hanno chiesto man forte anche ai volontari della Protezione civile e dell’Aib. In tutto hanno operato per diverse ore circa 60 persone tra vigili e volontari. L’emergenza è rientrata solamente alle 2 di notte dopo che il territorio è rimasto costantemente monitorato, l’intervento di bonifica per spegnere i focolai si è concluso attorno alle 21,30.

Aib e Protezione civile hanno chiesto il supporto ai distaccamenti di Novafeltria, Santarcangelo e Rimini. L’operazione è stata piuttosto delicata, in quanto oltre alle operazioni dei Vigili del fuoco per tutelare il centro abitato, c’era da salvare anche gli uliveti di un’azienda agricola presente a poca distanza dalla zona. Sul caso ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri della Forestale, non si esclude alcuna ipotesi compresa quella dolosa. I danni sono consistenti, ma fortunatamente rimasti circoscritti perché le fiamme si sono propagate in una giornata non particolarmente ventosa.