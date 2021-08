Paura sul treno, una rissa tra ubriachi finisce a coltellate

Minuti di paura mercoledì mattina, poco dopo le 7, sul treno regionale Riccione-Pesaro, dove dei passeggeri hanno assistito ad una rissa tra uomini nordafricani scoppiata in una delle carrozze e finita con a colpi di coltello. Sull'aggressione sta indagando la Polfer, ma dai primi elementi in mano agli agenti sembra che i sei uomini completamente ubriachi e alterati nei comportamenti hanno iniziato a litigare, prima a parole e poi passando alle mani. La situazione è degenerata quando uno di loro ha estratto un coltellino ferendo a un braccio e alla schiena uno degli avversari.

Durante la violenta colluttazione, però, uno di loro avrebbe estratto all’improvviso un coltellino ferendo al braccio e alla schiena uno dei rivali. L’uomo, un marocchino residente nel Pesarese, è crollato a terra sanguinante, mentre i suoi feritori, dopo averlo preso a calci, sono riusciti a fuggire scendendo a Cattolica tra le urla e le richieste di aiuto dei passeggeri. Immediato l'intervento della Polfer, ma gli agenti non sono riusciti a fermare i due fuggitivi.

La vittima non è in pericolo di vita e accanto a lui sono restati per assisterlo gli altri tre uomini che facevano parte del gruppo. Un’ambulanza del 118 lo ha accompagnato all’ospedale di Riccione, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una settimana.

L'arma è stata ritrovato sul treno e sequestrata e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. La polizia ferroviaria è al lavoro per risalire all'identità dei due marocchini fuggiti e capire cosa sia successo. Secondo alcune testimonianze, la vittima e i suoi tre amici avrebbero avuto una discussione con l'accoltellatore e l'amico di quest'ultimo a Riccione. Tutti quanti sono poi saliti sul treno in direzione sud e a bordo la situazione è peggiorata finendo a colpi di fendente.