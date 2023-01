Diffusione dell’insetto Paysandisia archon. "Prevedere azioni di contrasto al parassita delle palme”

Avviare un’attività di severo contrasto alla diffusione dell’insetto Paysandisia archon e istituire un tavolo tecnico coordinato dal servizio fitosanitario regionale, per individuare e attuare le azioni prioritarie, a partire da una campagna informativa finalizzata a verificare l’effettiva diffusione del parassita e per diffondere la conoscenza dei trattamenti più appropriati e sostenibili. Lo chiede con un’interrogazione in Regione Fratelli d’Italia (prima firma Marta Evangelisti) che invita anche a prevedere sostegni tecnici ed economici per il trattamento delle piante infestate.

“Da segnalazioni - sottolineano i consiglieri - anche nel territorio di Rimini la farfalla parassita si è diffusa in modo epidemico e sta infestando la maggior parte delle palme, presenti soprattutto in proprietà private. Molto spesso i cittadini, proprietari della palme, non hanno conoscenze specifiche che permettano di interpretare l’iniziale deperimento e l’ingiallimento fogliare delle palme. Visto l’aumento dei casi, la problematica deve essere affrontata con la regia delle autorità competenti in modo organizzato”. L’interrogazione è firmata anche da Giancarlo Tagliaferri e da Luca Cuoghi.