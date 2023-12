Su pc e telefonini migliaia di file pedopornografici scambiati via chat, due uomini arrestati nel riminese

Una vasta operazione della polizia postale contro la pedopornografia online ha portato all'arresto di 28 persone in varie zone d'Italia. Gli arrestati, accusati di essere in possesso di "ingente quantità" di materiale pedopornografico, si trovano tra le province di Venezia, Bergamo, Milano, Pisa, Rimini, Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli, Pavia, Perugia, Roma, Sondrio, Pesaro, Ravenna, Torino, Varese, Cremona, Messina, Palermo, Savona. Nel corso dell'operazione, diretta dalla procura di Venezia, sono state anche eseguite 51 perquisizioni. Altre 23 persone risultano denunciate per diffusione e detenzione di contenuti dello stesso tipo.

Nel riminese sono scattati gli arresti nei confronti di un 49enne italiano e un 38enne di origini tunisine. Gli arresti sono già stati convalidati dalla gip Raffaella Ceccarelli, che ha confermato la misura della detenzione cautelare in carcere. A entrambi sono stati inoltre sequestrati i dispositivi informatici in loro possesso: telefonini e computer.

Gli arresti sono stati tutti convalidati, con successiva esecuzione di 19 misure cautelari. L'indagine si è protratta per oltre 6 mesi. Gli agenti della polizia postale, sotto copertura, hanno individuato e sorvegliato 130 chat di una nota piattaforma di messaggistica, attraverso le quali gli utenti (provenienti da tutto il mondo) si scambiavano "migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età", come sottolinea il servizio di VeneziaToday.

In base ai risultati delle indagini, sono stati chiesti 59 decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di altrettanti utenti residenti in Italia - tutti maschi tra i 16 e i 73 anni -, mentre quelli residenti all'estero sono stati segnalati ai rispettivi Stati interessati attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Nel corso delle operazioni "sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici, che saranno oggetto di successiva analisi forense al fine di individuare eventuali, ulteriori utenti coinvolti".