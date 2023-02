Il Pd fa pressione in Regione: "I Comuni colpiti dalle forti nevicate vanno subito aiutati con dei fondi"

Sostenere i territori delle province di Rimini, Ravenna e di Forlì-Cesena che hanno subito danni a causa dei recenti episodi di maltempo e per fronteggiare il peggioramento del dissesto idrogeologico dei comuni interessati. A chiederlo è un'interrogazione del Partito democratico a firma di Nadia Rossi (prima firmataria) e Massimo Bulbi che ricordano come "di recente un’intensa perturbazione ha interessato il territorio regionale ed in particolare la Romagna, dove la pioggia abbondante e nevicate hanno colpito duramente la costa e l’entroterra dell’Appennino provocando grandi disagi e danni consistenti: i territori più colpiti sono stati quelli della provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "quali iniziative intende mettere in campo, anche per fronteggiare il peggioramento del dissesto idrogeologico dei territori interessati, ed in particolare se ritenga opportuno: attivare i riconoscimenti previsti per il danneggiamento pubblico e avviare da subito l’attività di ricognizione dei danni ed effettuare una valutazione sulla sussistenza delle condizioni affinché il presidente della Giunta regionale possa dichiarare lo stato di crisi e di emergenza regionale nel territorio regionali colpito dagli eventi descritti".

L'obiettivo per il Pd è adottati tutti i provvedimenti amministrativi necessari ad affrontare le conseguenze e valutare se ci sono gli elementi per una eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale per sostenere i Comuni interessati dagli eventi metereologici in questione.