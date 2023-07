Pedala per 75 chilometri sulla bici rubata e poi viene arrestato

E' valso a poco lo sforzo di un 30enne, originario del Mozambico, che dopo aver pedalato per 75 chilometri in sella a una bici rubata è stato arrestato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini. Il giovane, cittadino italiano e già noto alle forze dell'ordine, nella giornata di mercoledì era riuscito a impossessarsi di una preziosa bicicletta elettrica del valore di oltre 3500 euro a Senigallia. Saltato in sella, aveva macinato quindi i chilometri che lo separavano da Rimini ma, nel frattempo, il proprietario della due ruote si era accorto del furto dando l'allarme alle forze dell'ordine Il padrone, oltre a sporgere denuncia, aveva fornito anche i dati del gps della bici e il satellitare indicava chiaramente come il malvivente nel frattempo avesse abbandonato le Marche e raggiunto la Romagna. Grazie all'antifurto, gli agenti delle Volanti si sono messi sulle tracce del ladro individuandolo nei pressi della fermata del Metromare di Miramare. Dopo un breve inseguimento, sono riusciti a catturare il 30enne che nella mattinata di giovedì è stato processato per direttissima col giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere.