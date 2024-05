Pedibus, per i percorsi a piedi casa-scuola degli studenti cercasi genitori volontari

Il Pedibus a servizio della comunità. Fino a conclusione dell’anno scolastico il gruppo dell’autobus a piedi composto da genitori, nonni e un insegnante accompagnerà a scuola i bambini della scuola primaria “Andersen” di Cerasolo per due giorni a settimana. Con ritrovo al Parco del Sole, dal mese di marzo i volontari hanno affiancato gli scolari lungo le fermate del tragitto fino ai cancelli del plesso. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Scolastico Ospedaletto è stata oggetto di una convenzione approvata dalla giunta comunale per sottolineare la piena condivisione a questo progetto che incentiva e promuove stili di vita salutari ed ecologici.

“Il progetto Pedibus - afferma la dirigente scolastica dell’IC Ospedaletto, Barbara Cappellini - è un punto fermo della nostra offerta didattica. Incentivare gli alunni a raggiungere la scuola in modo autonomo, anziché in macchina con i familiari, ritengo sia importante ed educante. Il pedibus è un servizio gratuito che permette alle famiglie di risparmiare tempo in quanto evita di fare avanti e indietro due volte al giorno per accompagnare i figli. Aumentano inoltre le occasioni di socializzazione e collaborazione tra le famiglie. Mi auspico che dal prossimo anno i genitori volontari aumentino così da allargare il servizio a più plessi.”.

Un invito fatto proprio dall’amministrazione: "Promuovere l’andare a scuola a piedi è un’occasione per consentire agli alunni di conoscere il proprio territorio in maniera più vivibile, meno inquinata e più rispettosa dell’ambiente - dichiara l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -.Dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini per questo mi auguro che il prossimo anno veda una partecipazione maggiore di volontari in cui ciascuno indichi la propria disponibilità di tempo a seconda degli impegni familiari”.

Sul versante delle mobilità sostenibile anche quest’anno gli Istituti Comprensivo di Coriano e Ospedaletto hanno partecipato alla campagna regionale di educazione ambientale “Siamo nati per camminare”. Tutte le 5 classi della scuola primaria “Andersen” e 4 classi della primaria “Favini” sono state invitate in aprile, per due settimane di fila, a recarsi a scuola a piedi, in bici, autobus o condividendo le auto. A Cerasolo sono stati individuati due percorsi a piedi, uno dal Parco del Sole, l’altro proveniente dal piazzale del cimitero. Hanno preso parte anche una decina di genitori, alcuni dei quali iscritti all’Albo dei volontari.