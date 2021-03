Pedoni e ciclisti deceduti in incidenti, stabile il numero nella provincia di Rimini

In Emilia-Romagna aumentano i decessi di ciclisti e pedoni nel periodo pre-lockdown di quest'anno rispetto allo stesso lasso di tempo del 2020. Lo evidenzia l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, che ha messo a confronto i dati del periodo 1 gennaio-8 marzo dei due anni. Nel dettaglio, lo scorso anno erano morti cinque ciclisti (due a Cesena e uno a Bologna, Modena e Reggio Emilia) e tre pedoni (a Ferrara, Ravenna e Rimini), mentre quest'anno si sono registrate otto vittime tra i ciclisti (tre a Ravenna e una a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Cesena) e cinque tra i pedoni (due a Bologna e una a Modena, Ravenna e Rimini). E se i dati di Piacenza e Forlì, dove non sono morti nè ciclisti, nè pedoni, fanno ben sperare, non si può dire altrettanto per il resto della regione. Infatti, rileva l'Osservatorio, a Bologna "si è passati da un ciclista morto nel 2020 a un ciclista e due pedoni nel 2021", e a Parma, dove nel 2020 non si erano registrati decessi, quest'anno invece è morto un ciclista. La situazione è peggiorata anche a Modena, dove nel 2020 era morto un ciclista, mentre quest'anno sono già deceduti un ciclista e un pedone, e soprattutto a Ravenna, dove lo scorso anno si era registrato il decesso di un pedone, mentre nel 2021 si contano già un pedone e tre ciclisti morti. Situazione stabile, invece, a Reggio Emilia, che fa segnare il decesso di un ciclista sia nel 2020 che nel 2021, e a Rimini, dove si registra il decesso di un pedone in entrambi i periodi considerati. Note positive, infine, da Ferrara, dove quest'anno non si registrano morti, mentre nel 2020 era deceduto un pedone, e da Cesena, dove lo scorso anno erano morti due ciclisti, mentre quest'anno ne è deceduto uno.