Peep, si mettono in sicurezza le pavimentazioni pedonali in diverse vie di Rimini

Con il progetto di fattibilità tecnica denominato “Messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione dei camminamenti sopraelevati nel V Peep – Anno 2022”, si sono approvati in questi giorni i lavori di manutenzione legati ad alcuni interventi mirati nelle vie Abete, Fiera e Simonini, relativi al rifacimento delle pavimentazioni dei ballatoi e delle rampe di accesso dei fabbricati del V° PEEP.

L’intervento, che si è reso necessario a seguito alle verifiche dei tecnici del Comune, per alcune segnalazioni dei cittadini, riguarda una manutenzione straordinaria per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di rispetto della pubblica incolumità. Si tratta, in pratica, di assicurare la circolazione pedonale su alcuni camminamenti, che non può più essere garantita con la sola attività di manutenzione ordinaria.

In particolare i lavori di riqualificazione si concentreranno su alcune parti delle vie Abete, Fiera e Simonini e riguardano diverse tipologie di interventi, tra cui: il ripristino della superficie dei camminamenti sopraelevati, la messa in sicurezza dei parapetti, il ripristino della superficie con posa di nuova pavimentazione. Inoltre in via della Fiera è previsto il rifacimento del camminamento per accedere ad alcuni edifici dal parcheggio retrostante il cinema “Astoria” con accesso da Viale Euterpe.

Il progetto di riqualificazione, affidato ‘in house providing’ alla Società Anthea, avrà un costo complessivo di 250 mila euro e vedrà l’inizio lavori a febbraio 2023.